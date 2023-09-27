تنظيم يوم صحي في "ميناء دمياط".. وندوة للعاملين عن التربية الإيجابية والصحة الانجابية

قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة مروة صالح بتنسيق يوم صحى داخل هيئة ميناء دمياط وذلك بالتعاون و التنسيق مع الدكتورة هالة هدية مدير ادارة تنظيم الاسرة والدكتورة دينا أبو صير مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بدمياط، بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتعميق سبل التعاون وتوصيل الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وتضمن اليوم تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة و تقديم خدمات تنظيم الاسرة عن طريق عيادة متنقلة مجهزة بكافة الوسائل.

وإلى جانب ذلك، تم عقد ندوة للعاملين بعنوان التربية الايجابية و الصحة الانجابية وذلك ضمن البرنامج الذى تعمل عليه ادارة الاعلام و التربية السكانية بتوجيهات وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة اليونسيف.

واختتمت قافلة التأمين الطبى أعمالها بمدينة رأس البر بعد استمرار دام خلال شهور الصيف ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لزائرى المدينة وذلك تحت إشراف قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة.

وفى هذا السياق، فقد تردد على القافلة ٣٢٧٩ مواطن ، تم صرف العلاج اللازم بالمجان لعدد ٣١٧٠ حالة ، و قياس الضغط ومستوى السكر فى الدم لعدد ١٠٨٢ حالة و خدمات طوارئ لعدد ١٣٦ حالة واحالة حالتين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة دمياط ،ومكتب اغذية دمياط اليوم بحملة على مدينة دمياط الجديدة، فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك وبمناسبة حلول المولد النبوي الشريف وتحت اشراف الدكتور عطية على منصور مدير عام الشؤون الوقائية.