خاص|مصطفى خاطر: 5 أسابيع وأنتهى من البيت بيتي.. وتصوير برشامة يناير المقبل

كشف الفنان مصطفى خاطر تفاصيل نشاطه الفني حاليا ، مشيرا إلى أنه حاليا يستأنف تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتى وذلك بالحي الريفي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي .

وقال خاطر في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز” اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن ينتهى من تصوير الجزء الثاني من مسلسل بيتى العمل بعد ٥ أسابيع .

يشار إلى أن الجزء الأول من مسلسل البيت بيتي ضم العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، نشوى علي، سامي مغاوري، إيمان الشريف، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، سليمان عيد، مي القاضي، عبد الرحيم حسن، علا رامي، عابد عناني، ياسر الطوبجي، هنا زهران، ياسر علي ماهر، صبري عبد المنعم، عفاف مصطفى، عبير فاروق، محمد أوتاكا، أحمد عبد الوهاب، والمسلسل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وتحت قيادة المخرج خالد مرعي.

وأوضح خاطر في تصريحاته أنه من المقرر أن يبدأ في تصوير فيلمه السينمائي الجديد برشامة مع بداية العام المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول ظاهرة الغش في الامتحانات وتأثيرها على الطلاب والمجتمع وما ينتج عنها من عدم تكافؤ الفرص.