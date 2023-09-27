كأس الرابطة الإنجليزية.. صلاح أبرز التغييرات المتوقعة لليفربول أمام ليستر سيتى

يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، نظيره ليستر سيتى، فى تمام العاشرة إلا ربع، وذلك على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول العديد من التغييرات عن لقاء وست هام الأخير والذي انتهى لصالح "الريدز" بثلاثة أهداف لهدف، والتى يأتى أهمها الدفع باللاعب الشاب بن داوك ليكون بديلاً لمحمد صلاح والذي سيحتفظ به يورجن كلوب من أجل إراحته لمواجهة توتنهام هوتسبير والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كيفين أوران كيليهير.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه - ستيفان بايتيتش.

خط الوسط: إندو - هارفي إليوت - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: ديوجو جوتا - بن داوك - كودي جاكبو.