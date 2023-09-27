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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. السيسي: سيرة حياة الرسول مليئة بالدروس والعبر وتعلمنا الصبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية جمعاء.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النيوي الشريف، أن سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر ومنها نأخذ قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة ومنها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة.

وتابع الرئيس السيسي، أن مسيرة حياة النبي الكريم تؤكد لكل ذي بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين، واستكمل “كنا موجودين فى الإسماعيلية وكان هناك احتفال بتخريج شباب الجامعات، وهل هناك أمة يكون شبابها بالحجم دا ويبقي عندها قلق على بكرة، بسم الله ما شاء الله، دا بكرة دا بتاعهم وهم قادرون بفضل الله على حماية أقدار تلك الأمة من أى شر أو مكروه”.

 

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