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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 4.2 درجة بمقياس ريختر يضرب إيطاليا

مقياس ريختر
مقياس ريختر
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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين بإيطاليا عن وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر بالمنطقة البركانية الكبيرة "حقول فلييغري" بالقرب من مدينة نابولي.

وأوضح المعهد أنه تم تسجيل أقوى هزة أرضية في الساعة 03:35 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 3 كيلومترات.

وأشار إلي أن الهزات الأرضية شعر بها سكان مدينة نابولي والقرى المجاورة لها.

وأفادت قناة "RaiNews24" الإخبارية، إنه في اللحظة التي وقع فيها الزلزال، أصيب العديد من سكان المنطقة بالذعر، وخرج السكان من منازلهم إلى الشارع.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات بشأن وقوع إصابات إثر الزلزال.

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زلزال ايطاليا
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