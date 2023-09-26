بث مباشر .. الأزهر الشريف يحتفل بالمولد النبوي

تقدم "البوابة نيوز"، بثا مباشرا، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريًا، من مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للإحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ومولد النبي (صلى الله عليه وسلم) من المناسبات التي ينتظرها الناس ببالغ الفرح في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام هجرى، حيث إن الاحتفال بميلاد الرسول الكريم عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم (صلى الله عليه وسلم).

وتغيرت ملامح الاحتفال بالمولد على مدار التاريخ بدءًا من فجر الإسلام حيث إن النبي كان يحتفل بيوم ميلاده وكان يصوم ذلك اليوم، وللاحتفال به ثواب وأجر من الله سبحانه، وورد أنه إذا كان الله تعالى يخفف عن أبي لهب وهو مَن هو كُفرًا وعِنادًا ومحاربة لله ورسوله صلي الله عليه وآله وسلم بفرحه بمولد خير البشر بأن يجعله يشرب من نُقرة مِن كَفِّه كل يوم إثنين في النار؛ لأنه أعتق مولاته ثُوَيبة لَمَّا بَشَّرَته بميلاده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في «صحيح البخاري».