شاهد .. بكاء طالبة على الهواء بعد رؤية الرئيس السيسي

بكت إحدى الطالبات المتفوقات على الهواء بعد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تكريم أوائل الخريجين في الجامعات المصرية في ستاد قناة السويس.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استقبال الطالبة الباكية خلال الحفل، ومصافحتها وتهنئتها بالتخرج، وسط بكاء من الطالبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل الرئيس السيسي، إلى جامعة قناة السويس، صباح اليوم، ضمن زيارته لمدينة الإسماعيلية في إطار فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر في عام 2023.

وأكد السيسي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة، وذلك خلال اجتماعه بمقر جامعة قناة السويس ضمن فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش خلال الاجتماع، موقف اعتماد الجامعات المصرية من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

كما استمع إلى شرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، وكذلك شرح رئيس جامعة الإسكندرية على الرئيس السيسي لجهود ربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.