رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والأمة العربية والإسلامية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم الدكتور مصطفى النجار خالص التهنئة للنواب، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بتلك المناسبة العطرة، داعيًا المولى عز وجل، أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم من رقي وازدهار، وأن يحفظ لمصرنا الحبيبة أمنها واستقرارها.

وأكد رئيس جامعة مطروح في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي على ضرورة الاقتداء برسولنا الكريم، والتمسك بمبادئ الإسلام الوسطي، سائلًا الله تعالى أن يحقق للشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.