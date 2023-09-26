ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الأزهر: مصطلح "السلام العالمي" لا يزال حلمًا يراود العقول

خلال المؤتمر الدولي للحوار بين الأديان بودابست..

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، إن الحروب المشتعلة في بلاد متفرقة من العالم، سواء في دول العالم الأول أو دول العالم الثاني أو دول العالم الثالث، قاطعةٌ كلُّها بأن مصطلح "السلام العالمي" لا يزال حلما يراود العقول؛ ولا يزال كالمدينة الفاضلة التي كان يحلم بها أفلاطون.

وتسائل رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة في المؤتمر الدولي للحوار بين الأديان والذي عقد في بودابست عاصمة دولة المجر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قائلاً: هل نعيش لنراه بعيوننا واقعا يتحقق في عالم يسعى إليه ويَحْفِد، وتقوم به مؤتمراته وتقعد، وتَنْحَلُّ به المجالس وتُعْقَدُ، وتنصرف إليه الهمم والعزائم والآمال كما تنصرف عنه، ويشدو به الفقير في كوخه، والغني في قصره، والفلاح في حقله، والصانع في مصنعه، هل نعيش لنراه بعيوننا أم أنه طيف خيال.


 

ads
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر السلام العالمي الدكتور سلامة داود المؤتمر الدولي للحوار بين الأديان المؤتمر الدولي بودابست عاصمة دولة المجر جامعة الأزهر حكماء المسلمين دول العالم الثالث دول العالم الأول رئيس مجلس حكماء المسلمين رئيس جامعة الأزهر مجلس حكماء المسلمين
ads