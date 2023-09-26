”أنجبت طفلًا".. السجن 6 سنوات لمتهم هتك عرض فتاة بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهم بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بهتك عرض فتاة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14863 لسنة 2022 جنايات مركز منشأة القناطر والمقيدة برقم 2707 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، أن المتهم "عبدالمنعم. ص " 67 سنة، بالمعاش، واقع المجني عليها / إيمان أبو الحديد عبدالعزيز داغر التي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير رضاها وذلك على إثر قرابة بينهما تواجدت بمسكنه فأستغل حداثه عهدها وأحكم قبضته عليها ونتج عن ذلك طفلًا على النحو المبين بالأوراق.