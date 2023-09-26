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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الإثنين، مرتفعة، لتنهي سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات للمؤشرات الرئيسة الثلاثة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 43.04 نقطة أو 0.1 % إلى 34006.88 نقاط، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 17.38 نقطة أو 0.4% إلى 4337.44 نقطة.
وتقدمت 8 من القطاعات الـ 11، وتصدر قطاع الطاقة المكاسب بارتفاع 1.3 %.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 59.51 نقطة أو 0.5 % إلى 13271.32 نقطة، كما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
فيما انخفض الذهب مع ارتفاع عوائد الدولار والسندات، مع انخفاض العقود الآجلة بنسبة 0.5% إلى 1936.60 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.

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الأسهم الأمريكية الدولار الأمريكي
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