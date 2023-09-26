إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الإثنين، مرتفعة، لتنهي سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات للمؤشرات الرئيسة الثلاثة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 43.04 نقطة أو 0.1 % إلى 34006.88 نقاط، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 17.38 نقطة أو 0.4% إلى 4337.44 نقطة.

وتقدمت 8 من القطاعات الـ 11، وتصدر قطاع الطاقة المكاسب بارتفاع 1.3 %.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 59.51 نقطة أو 0.5 % إلى 13271.32 نقطة، كما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

فيما انخفض الذهب مع ارتفاع عوائد الدولار والسندات، مع انخفاض العقود الآجلة بنسبة 0.5% إلى 1936.60 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.