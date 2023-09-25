واشنطن: لا تغيير على بنية القوات الأمريكية في النيجر رغم الانسحاب الفرنسي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن وضع قواتها في النيجر لا يزال كما هو، نافية أي تغيير في طبيعة تواجد القوات الأمريكية هناك على الرغم من الانقلاب العسكري الذي قادته جماعات عسكرية ضد الرئيس محمد بازوم.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي له اليوم، إن قرار فرنسا القاضي بسحب قواتها من النيجر بعد الانقلاب العسكري على بازوم لن يغير من وضع وطبيعة وتمركزات القوات الأمريكية هناك، في ظل نشر الولايات المتحدة الأمريكية لما يزيد عن 1100 عسكري.

وكان وزير الخارجية الأمريكي لويد أوستن، قد أكد على أن بلاه ستظل في حالة ترقب دائم للأحداث في النيجر، على أن تقيم خطواتها هناك بعد إعلان باريس سحب قواتها من نيامي عقب الانقلاب على الرئيس بازوم.

وشدد أوشن على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حلًا دبلوماسيًا للأوضاع المتأزمة في النيجر.