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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لحل أوروبي لسياسة اللاجئين

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
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دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى إيجاد حل أوروبي لسياسة اللاجئين.

وقالت بيربوك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية صباح اليوم الاثنين، إن الوضع في البلديات داخل ألمانيا متوتر للغاية، مضيفة أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تبذل جهودا حثيثة "حتى نتمكن في أوروبا أخيرا من التوصل إلى لوائح مشتركة بشأن سياسة اللجوء واللاجئين".

وذكرت بيربوك أن هناك حاجة إلى هيكل ونظام، مؤكدة ضرورة وضع قواعد واضحة على الحدود الخارجية، "حتى يتسنى في النهاية توزيع الأفراد بطريقة منظمة في جميع أنحاء أوروبا"، مشيرة في ذلك إلى ضرورة إسراع الإجراءات على الحدود الخارجية وإسراع إعادة اللاجئين المرفوضين.

وتُجرى مفاوضات حاليا بشأن وضع نظام لجوء أوروبي مشترك، والذي يهدف -من بين أمور أخرى- إلى الحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي.

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أنالينا بيربوك اللاجئين أوروبا
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