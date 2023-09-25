تحديد 5 مقار مكاتب توثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بشمال سيناء

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة شمال سيناء وذلك من خلال خمسة مقار للتوثيق علي مستوي محافظة شمال سيناء طبقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحسب المقار الخاصة بالتوثيق في شمال سيناء والتي ضمت 5 مقار وهي بئرالعبد حي الغزلان والشيخ زويد بحي الكوثرومركبات العريش بمبني إدارة المرور وحي المساعيد بجوار مبني الإذاعة وقرية رمانة التابعة لمدينة بئر العبد بمبني شروق.

وقد استعدت مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة شمال سيناء لتلقي رغبات المواطنين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.