اقرأ غدا في "البوابة".. السيسي: نقدر مجهودات القطاع الخاص بالمشروعات.. ونسعى لزيادة استثماراته

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انتخابات الرئاسة.. أول ديسمبر المقبل

الهيئة الوطنية: 5 أكتوبر تلقي طلبات الترشح.. و9 نوفمبر إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين

افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي

السيسي: نقدر مجهودات القطاع الخاص بالمشروعات.. ونسعى لزيادة استثماراته

القوات الروسية تدمر أوديسا

بالمولوتوف.. استهداف السفارة الكوبية في واشنطن

"لحظة تاريخية".. فرنسا تعلن سحب سفيرها وجميع الجنود من النيجر

داليا عبدالرحيم تكشف في "الضفة الأخرى" أسباب انتشار جماعات الإرهاب في أفريقيا

استثمار دفاعي.. "الناتو": مليار يورو لتعزيز القدرات التكنولوجية لمواجهة الصين

ثورة إليكترونية.. قراصنة يخترقون وزارة العلوم الإيرانية وينشرون وثائق سرية