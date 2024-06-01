هل تستخدم ميتا بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟ تفاصيل

إذا كنت تستخدم فيسبوك أو إنستجرام، فربما تكون قد سمعت أن شركة ميتا، المالكة لهذين التطبيقين، تستخدم بياناتك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

في هذا التقرير نستعرض التفاصيل الكاملة حول كيفية استخدام ميتا لبياناتك، وحقوقك كمستخدم، وكيف يمكنك إلغاء الاشتراك في هذه الممارسات.

كيف تستخدم ميتا بياناتك؟

تستعين ميتا بالبيانات التي ينشرها المستخدمون على فيسبوك انستجرام لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذه البيانات تشمل المنشورات، الصور، والتسميات التوضيحية. ومع ذلك، لا تشمل هذه البيانات الرسائل الخاصة التي يتم تبادلها عبر هذه المنصات.

تحديثات سياسة الخصوصية في أوروبا

أرسلت ميتا مؤخرًا إشعارات إلى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تُبلغهم فيها بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها. تأتي هذه التحديثات في سياق طرح ميتا لميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في هذه المناطق. من المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في 26 يونيو 2024.

حق إلغاء الاشتراك

بفضل تشريعات الخصوصية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تُلزم ميتا بتقديم خيار للمستخدمين لإلغاء الاشتراك في استخدام بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. لكن العملية المصممة لإلغاء الاشتراك معقدة وغير واضحة، مما يجعل من الصعب على المستخدمين الاستفادة من هذا الخيار.

ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة

منذ سبتمبر 2023، بدأت ميتا في طرح ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتها المختلفة، بما في ذلك واتساب وماسنجر وإنستجرام. تشمل هذه الميزات:

- روبوت الدردشة Meta AI: يمكن للمستخدمين التفاعل معه في المحادثات.

- شخصيات الذكاء الاصطناعي AI personas: وهي شخصيات تعتمد على صور المشاهير المرخصة.

- شريط البحث الذكي: تم دمجه في واتساب وماسنجر وإنستاجرام وفيسبوك، مما يتيح للمستخدمين الدردشة مع الذكاء الاصطناعي بخصوص منشورات محددة.

حقوق المستخدمين في الشرق الأوسط

بينما تم إرسال إشعارات التحديثات إلى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فقط، يمكن أن تكون سياسة مشاركة البيانات الخاصة بميتا سارية المفعول في مناطق أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط. لم يتلق المستخدمون في الشرق الأوسط إشعارات مماثلة، لكنهم قد يكونون مشمولين في سياسة مشاركة البيانات.

تصريحات ميتا

أكد متحدث باسم ميتا أن الشركة تلتزم بقوانين الخصوصية المحلية وتخطر المستخدمين بما يتوافق مع هذه التشريعات. هذا يشمل تقديم خيارات إلغاء الاشتراك للمستخدمين في أوروبا، لكنه لم يوضح ما إذا كانت هناك إجراءات مماثلة للمستخدمين في مناطق أخرى.

كيف يمكنك حماية بياناتك؟

إذا كنت في الشرق الأوسط وترغب في حماية بياناتك من الاستخدام في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

1. تحقق من إعدادات الخصوصية: راجع إعدادات الخصوصية في حسابك على فيسبوك وإنستاجرام لضمان أنك تتحكم في البيانات التي تشاركها.

2. كن واعيًا بالمحتوى الذي تنشره: حاول تقليل مشاركة المحتوى الحساس أو الشخصي.

3. تابع التحديثات القانونية: ابقَ على اطلاع بأي تحديثات قانونية أو تغييرات في سياسات الخصوصية من ميتا.

وتواصل ميتا استخدام بيانات المستخدمين لتطوير وتحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي. بينما يتمتع المستخدمون في أوروبا بحق إلغاء الاشتراك، يبقى من المهم أن يكون المستخدمون في الشرق الأوسط على دراية بكيفية حماية بياناتهم والخيارات المتاحة لهم. التوازن بين الابتكار وحقوق الخصوصية لا يزال موضوعًا حيويًا يستحق المتابعة.