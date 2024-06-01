كواليس اتصال وزير الرياضة وجهاز المنتخب في وجود محمد صلاح

كشف مصدر خاص أن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أجري اتصالا هاتفيا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن فى وجود محمد صلاح كابتن منتخب مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي فور وصوله معسكر المنتخب.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” أن وزير الرياضة تمني التوفيق للجهاز الفني ومحمد صلاح من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وأشار إلى أن وزير الرياضة اكد خلال الاتصال علي ثقته الكبيرة فى تخطي الفراعنة مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو القادمتين.

انضمام محمد صلاح

وانضم منذ قليل محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى معسكر الفريق المقام بالقاهرة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦

منتخب مصر يواصل استعداداته

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته؛ استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والمقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

قائمة منتخب مصر

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن اعلن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

احمد نبيل كوكا

امام عاشور

احمد سيد زيزو

ناصر ماهر

محمد صلاح

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف

أبراهيم عادل