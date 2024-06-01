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الأحد 02 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: 7 إصابات جراء غارة إسرائيلية على بلدة صديقين

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم السبت، بإصابة 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة "صديقين".
وأوضحت الوكالة أن فرق الدفاع المدني اللبناني نقلت سبع إصابات جراء الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة "صديقين".
وفي السياق، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الفوسفوري العنيف بلدة العديسة في قضاء مرجعيون.
وأشارت الوكالة إلى أن الغارة الإسرايلية التي شنها على بلدة القنطرة استهدفت منزلًا، موضحة أن فرق الإسعاف توجهت إلى المكان.

لبنان غارة إسرائيلية