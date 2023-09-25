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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اختتام أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية لاعداد مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي عقدت على مدى يومين بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية الى جانب ادارة الشئون القانونية (الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ) والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

يذكر أنه عقد الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على اعداد مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لاعداد مشروع الاتفاقية.

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وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
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