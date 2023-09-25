صور.. اندلاع حريق بمصنع صباغة ملابس فى العبور

تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة على حريق اندلع، بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، حيث تتم الآن أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجاري التعامل مع الحالات فورا من قبل الإسعاف.



جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مقام على 1500 متر ومكون من 4 طوابق والحريق اندلع في أخر دورين بالمبنى.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع صباغة ملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.



على الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة التعامل مع الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق بالعبور

WhatsApp Image 2023-09-25 at 9.23.44 PM

WhatsApp Image 2023-09-25 at 9.23.43 PM (1)

WhatsApp Image 2023-09-25 at 9.23.43 PM