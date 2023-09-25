نقيب الفلاحين: مصر تعيش أزهى عصور الزراعة

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن العام الماضي مصر زرعت 3 ملايين و650 ألف قدان قمح للمرة الأولى في التاريخ، إنتجايتها نحو 10 ملايين طن، هذه الإنتاجية جاءت بسبب العلماء المصريين الذين توصلوا إلى بذور قمح إنتاجيتها عالية، الفلاح المصري باع الإردب، الـ150 كليو، قمح بنحو 1500 جنيه، وزادت انتاجية الفدان من 18 إردبا إلى 32 إردبا.

وأكد خلال استضافته مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كل محافظة لها أصناف معينة لزراعتها بحسب التركيبة المحصولية، وفتحنا 160 سوقا جديدة، وصدرنا نحو 7 ملايين طن فائض من الخضروات والفواكه، حتى الأسعار في الأسواق ليست مرتفعة بالنسبة للإنتاج، كيلو الطماطم في مصر بـ25 جنيها لكنه في فرنسا بما يعادل 100 جنيه.

ولفت إلى أن دعم الرئيس السيسي واجب من أجل مستقبل مصر، ولو كان يريد المنصب فقط لكان وزع الأموال على الناس ولم يهتم بإنشاء المشروعات التي سترى فائدتها الأجيال التالية، لن نرى رئيسا يعرف كل هذه التفاصيل عن الفلاحين والزراعة والري، فنحن في أزهى عصور الزراعة، كل ما طالبنا به تم عمله، زراعة تعاقدية، طرق زراعة جديدة وصوب.