محافظ الإسكندرية: غلق 4 منشآت مخالفة وتحرير 192 محضرًا متنوعًا

شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية شملت شارع 57 ، ش المستجد، شارع إسكندر إبراهيم وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 28 محضر متنوع و 16 إنذار وإعدام 15 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي والتحفظ علي 93 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 47 ألف جنيه.

ونفذ حى العجمى برئاسة هدي أبو كليلة حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية إستهدفت شارع الجيش بالدخيلة ، شارع البيطاش الرئيسى، شارع عين شمس ، ش سعد زغلول وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 44 محضر متنوع و10 إنذارات والتحفظ علي 298 حالة إشغال متنوع وغرامات فورية تقدر ب 14 ألف جنيه.

وقام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية شملت ميدان عرابي وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 17 محضر و22 إنذار والتحفظ على 36 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 33 ألف جنيه.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية والأسواق شملت منطقة مينا البصل ، منطقة المنشية الجديدة ، بشاير الخير 2،1 كرموز وأسفرت الحملة عن إعدام 100 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وغلق وتشميع 4 منشآت وتحرير 24 محضر متنوع و6 إنذارات.

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية إستهدفت شوارع النصر بجرين بلازا و14 مايو وبهاء الدين الغتوري منطقة سموحة ، شارع طمازين بفلمنج والترعة المردومة ومحور المحمودية وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر متنوع و7 إنذارات والتحفظ على 305 حالة إشغال متنوع.

وكثف حي وسط برئاسة عزة سعد حملاته للتفتيش علي المحال التجارية إستهدفت ش مصطفى إسماعيل ، ش فؤاد ، ش سوتر ، ش شامبليون وأسفرت الحملة عن ضبط 10 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر و1396 سلعة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 29 محضر متنوع و 9 إنذارات والتحفظ علي 385 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 28 ألف جنيه



بينما قام حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة التعديات ومراقبة الأسواق شملت شوارع 45 قبلي وبحري ، ش جمال عبد الناصر ، ش سلمان الفارسي وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضر متنوع و27 إنذار وإعدام 4 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي والتحفظ على 85 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 30 ألف جنيه.

وجاء كل هذا بناء علي توجيهات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة أستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.