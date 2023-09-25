الدكتور حمدي عبد الفتاح رئيساً لقسم اللغويات بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور حمدي عبد الفتاح مصطفى، الأستاذ بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.
كما أصدرالدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد الكردي، للقيام بعمل رئيس قسم الهندسة المعمارية، بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.
كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور وائل طه، الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.
وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عبد الحميد شعيب، وكيلًا للدراسات العليا والبحوث بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان.