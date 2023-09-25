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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدكتور حمدي عبد الفتاح رئيساً لقسم اللغويات بجامعة الأزهر

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر
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أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور حمدي عبد الفتاح مصطفى، الأستاذ بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

الدكتور حمدي عبد الفتاح مصطفى


كما أصدرالدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد الكردي، للقيام بعمل رئيس قسم الهندسة المعمارية، بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

الدكتور أحمد الكردي

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور وائل طه، الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

الدكتور وائل طه


وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عبد الحميد شعيب، وكيلًا للدراسات العليا والبحوث بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان.

الدكتور عبد الحميد شعيب

 

 


 

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الهندسة المعمارية العاشر من رمضان الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر كلية العلوم بنين جامعة الأزهر كلية اللغة العربية قسم الهندسة المعمارية اللغة العربية
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