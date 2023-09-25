أول توكيل لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بالدقهلية

رصدت عدسة «البوابة نيوز» اليوم الأحد أول أيام تلقي مكاتب الشهر العقارى بمحافظة الدقهلية لطلبات التأييد الشعبى لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024 والتى بدأت اليوم، وتستمر حتى نهاية غلق باب الترشح.

فيما رصدت البوابة نيوز أول توكيل تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمكتب توثيق ضواحى المنصورة فى محافظة الدقهلية للمواطن مجدى إبراهيم إبراهيم قطب.

ومن جانبه أكد صاحب التوكيل أنه جاء لإعلان تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال الانجازات والمشاريع التى بدأها الرئيس وتقديرا للجهود التى بذلها خلال الفترة الماضية وتحمله المسؤولية فى وقت عصيب ووصوله بمصر إلى بر الأمان.

وكانت وزارة العدل قد انتهت من تصميم ووضع النموذج الذي يتم استخدامه لتحرير التأييدات الشعبية ووفرته في جميع المكاتب والمقار بالمحافظات وبالمكاتب المتنقلة أيضا حيث يتضمن النموذج وفقا للقانون بيانات راغب الترشح والمواطن المؤيد وإقرارا منه بعدم سابقة تأييده مرشحا آخر، ويكون تحرير النموذج مجانيا وبدون رسوم وينص قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 على إمكانية الترشح للانتخابات من خلال عدة طرق، منها الحصول على تأييد 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب من 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

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