الليلة.. حمادة هلال يُحيي حفلًا غنائيًا في قنا

يُحيي النجم حمادة هلال الليلة حفلا غنائيا في محافظة قنا، وسط حضور جماهيري كبير، يقدم خلاله باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها منها "الأيام، مش تقول ، أم أحمد وأشرب شاى وكأنى معاك " وغيرها من الأغاني الرومانسية كما يقدم حمادة فاصلا من أغاني ألبومه الجديدة.

وتم استقبال "هلال" من مطار الأقصر وسط عدد كبير من الجماهير من أهل محافظة قنا، لالتقاط الصور معه.

آخر أعمال حمادة هلال الغنائية أغنية " متحملاني " كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين.

يذكر أن حمادة هلال يستعد بدا التحضيرات الأولى للجزء الرابع من مسلسل المداح المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وكان الفنان حمادة هلال، قد قدم مسلسل «المداح 3»، في رمضان 2023، تحت عنوان «أسطورة العشق»، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، حنان سليمان، هبة مجدي، تامر شلتوت، خالد زكي، خالد سرحان، محمد رياض، من إخراج أحمد سمير فرج.

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