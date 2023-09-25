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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز

البنك الاهلي
البنك الاهلي
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أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 
وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ جريندو 
خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين_ أسامة فيصل _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ عماد فتحى _ أحمد ياسر

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كريم بامبو بيراميدز محمد أبو جبل بابا فاسيليو الأهلى
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