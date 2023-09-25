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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجه البحرى

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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 أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023 .

حيث تقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور / قلين يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساءاً ويصل قلين الساعة 3:35 مساءاً ، وتعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور يقوم من قلين الساعة 3:50 مساءاً ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساءاً.

وتعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساءاً ، وتعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا يقوم من الساعة 3:45 مساءاً ويصل طنطا الساعة 7:05 مساءاً .

كما يتم تعديل قطار 884 / 883 اكسبريس تحيا مصر بيلا / الاسكندرية يقوم من بيلا الساعة 11:50صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 4:10 مساءاً.

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هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات الوجة البحري طنطا دمنهور
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