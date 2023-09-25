السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجه البحرى

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023 .

حيث تقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور / قلين يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساءاً ويصل قلين الساعة 3:35 مساءاً ، وتعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور يقوم من قلين الساعة 3:50 مساءاً ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساءاً.

وتعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساءاً ، وتعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا يقوم من الساعة 3:45 مساءاً ويصل طنطا الساعة 7:05 مساءاً .

كما يتم تعديل قطار 884 / 883 اكسبريس تحيا مصر بيلا / الاسكندرية يقوم من بيلا الساعة 11:50صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 4:10 مساءاً.