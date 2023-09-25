وزير الخارجية التونسي يزور روسيا غدا

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 02:12 م

يبدأ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، زيارة عمل إلى موسكو غدا بدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وذكر بيان للخارجية التونسية بأن الزيارة التي تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري تندرج في إطار الرغبة المشتركة للبلدين لتطوير علاقات التعاون الثنائي، كما ستمثّل مناسبة لدعم المساعي الإفريقية الهادفة لحلّ الخلاف الروسي الأوكراني في إطار المبادرة الإفريقية للسّلام، فضلا عن دعم الجهود الأممية والدولية لإحياء إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأشار البيان إلى أن نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سوف يصطحب خلال الزيارة المديرة العامة لديوان الحبوب.