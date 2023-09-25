العراق: القبض على قيادي من "داعش" في كركوك

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 01:57 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على ما يسمى آمر الكتيبة الأجنبية بتنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بعمليةٍ استخباريةٍ دقيقة ومتابعةٍ مستمرة نفذتها قوات جهازِ مكافحةِ الإرهاب وبالتنسيق مع دائرة عمليات أسايش إقليم كوردستان، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي القيادي المدعو (أبو بخاري) في محافظة كركوك".

وأضافت أن "العملية جاءت استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقي محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي"، مبينة أن "الإرهابي كان يشغلُ منصبَ ما يسمى آمر الكتيبة أجنبية في عصابات داعش الإرهابي".

