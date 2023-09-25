ads
الإثنين 25 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

البابا تواضروس يستقبل وزير الصحة لبحث سبل التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة التعاون في القطاع الصحي، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والكاتدرائية المرقسية في دعم وتطوير المستشفى القبطي بالقاهرة، والتي تعد أحد المستشفيات العريقة والمميزة في تقديم خدمات طبية للأهالي والمترددين على منطقة وسط القاهرة.

وقدم قداسة البابا تواضروس شرحًا حول أهمية وتاريخ المستشفى القبطي و إنشاءها من خلال جمعية قبطية خيرية و بتبرعات المصريين، وقد تم  افتتاحها عام ١٩٢٦ بحضور البابا البطريرك.

كما استعرض وزير الصحة والسكان تفاصيل مقترح العمل من جانب الوزارة لتطوير المستشفى القبطي لتضاهي المستشفيات الحديثة، طبقًا للاشتراطات والأكواد، مع الحفاظ على الطراز المعماري للمستشفى.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل من مهندسي وزارة الصحة والسكان، ومهندسي الكاتدرائية، لتنسيق آليات وبرامج العمل في تطوير المستشفى، حيث أكد الجانبان أهمية سرعة العمل في ذلك المشروع وإنجازه خلال فترة وجيرة لخدمة المجتمع.

كما تناول اللقاء، مناقشة التعاون بين الوزارة والكاتدرائية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين سواء بالمستشفيات أو من خلال المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، وحملة "100 يوم صحة"، كما اتفق الجانبان على التوسع في القوافل الطبية المتنقلة بالكنائس والأديرة على مستوى المحافظات وفقًا للاحتياجات.

وقدم وزير الصحة والسكان الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني لتعاونه المثمر والمستمر ودعمه اللامحدود لجهود الدولة في مختلف المجالات، فضلاً عن جهوده في إعلاء قيم المحبة والإخاء والإنسانية بالمجتمع.

ومن جانبه، أثنى قداسة البابا تواضروس الثاني الجهود المبذولة من جانب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في المشروعات التي تهدف إلى دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية التعاون بين المقر البابوي ووزارة الصحة في مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى القبطي بالقاهرة.

حضر اللقاء الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والحرجة، والقس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا تواضروس الثاني، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

IMG-20230925-WA0005
IMG-20230925-WA0005
IMG-20230925-WA0003
IMG-20230925-WA0003
IMG-20230925-WA0002
IMG-20230925-WA0002
IMG-20230925-WA0001
IMG-20230925-WA0001
IMG-20230925-WA0000
IMG-20230925-WA0000
ads
100 مليون صحة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان الكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشفى القبطي تشكيل فريق بطريرك الكرازة المرقسية
ads