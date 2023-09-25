بالفيديو.. خبير أثري: تطوير مسجد "سارية الجبل" بالقلعة لتحسين التجربة السياحية في القاهرة

قال الدكتور مجدي شاكر الخبير الأثري، أن منطقة القلعة من المناطق السياحية والأثرية المهمة جدا، واهتمت الدولة بجعل القاهرة مقصدا سياحيا مهما، إذ بدأت بعمل مجموعة من المشروعات، وبالفعل جرى مؤخرًا افتتاح مجموعة من المشروعات المهمة منها مآخذ مجرى العيون، معبد عذرا، الكنيسة المعلقة وحصن بابليون.

أضاف الخبير الأثري، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن تطوير مسجد سارية الجبل في منطقة القلعة، يأتي في إطار تحسين التجربة السياحية في القاهرة، ليزور السائح خلال تواجده في القاهرة أكثر من مكان.

أوضح أن «سارية الجبل»، الذي مر أسبوع على افتتاحه بعد التطوير، هو أول المساجد في العمارة العثمانية، ومن طراز معماري مختلف، كما أن المساجد العثمانية تتميز بالمأذنة المدببة التي تشبه القلم الرصاص، وبالتالي فإنه مسجد مميز جدًا، إضافة إلى أنه يحتوي على 23 قبة مزخرفة، كما أن أرضيته من الرخام، مشيرًا إلى أن منطقة القلعة بالقاهرة توجد بها 4 مساجد.