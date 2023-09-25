مجلس حكماء المسلمين يحصد جائزة الجناح الأفضل في معرض إندونيسيا للكتاب

حصل جناح مجلس حكماء المسلمين على جائزة أفضل جناح في معرض إندونيسيا للكتاب الإسلامي عام 2023، وذلك من بين مئات الهيئات والمؤسسات ودور النشر المحلية والدولية المشاركين في هذا المعرض، الذي استمر خلال الفترة من 20 : 24 سبتمبر الجاري في استاد سوكارنو بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ولاقت مشاركة مجلس حكماء المسلمين في هذا المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه في جنوب شرق آسيا للكتاب الإسلامي، إشادة كبيرة على مستوى الفعاليات والأنشطة التي نظَّمها الجناح.

حيث أكد الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الشؤون الدينية الاندونيسي الأسبق، أن المشاركة النشطة للمجلس في عدد كبير من معارض الكتاب حول العالم إنما تشير إلى التزام المجلس بتعريف الإسلام الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإبراز قيم التسامح والسلام والوئام والأخوة الإنسانية.

كما أعرب الدكتور لقمان حكيم سيف الدين، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، عن شكره وتقديره لمشاركة مجلس حكماء المسلمين، وما قدَّمه من إصدارات مهمة جعلت من الجناح محل إقبال من قِبل العديد من روَّاد المعرض؛ حيث أكد أيضًا الدكتور عبد المعطي، الأمين العام للجمعية المحمدية، خلال زيارته لجناح المجلس، أن الكتب المعروضة تعبر عن أفكار نيرة مما يسهم إلى حد كبير في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى كثير من شباب اليوم.

واختتم جناح جلس حكماء المسلمين مشاركته في هذا المعرض، التي تأتي للعام الثاني على التوالي، بعدد من الأنشطة والفعاليات التي حَظِيت بإقبال كبير من قِبل رواد المعرض الذين حرصوا على التوافد يوميًّا على الجناح للاطلاع على أحدث إصدارات دار الحكماء للنشر وأهمها، والمشاركة في الندوات والفعاليات التي ينظمها فرع مجلس حكماء المسلمين في إندونيسيا.

يُذكر أن مجلس حكماء المسلمين هو هيئة دولية مستقلة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنشئ في أبوظبي عام ٢٠١٩، بهدف تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، يضم المجلس في عضويته عددًا من علماء الأمة وحكمائها ووجهائها ممن يتسمون بالعدالة والوسطية وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين بني البشر.