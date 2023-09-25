بعد هزيمة ديربى مدريد| أنشيلوتى لـ"بيريز": سيدى.. هذه غلطتي

كشفت بعض التقارير الإسانية، عن أن الإيطالى كارلو أنشيلوتى المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، تقدم بإعتذار لفلورنتينو بيريز، رئيس النادى الملكى، فى الجلسة التى جمعت بينهما عقب الهزيمة فى قمة مدريد.

وكان ريال مدريد قد تعرض لهزيمة قاسية من غريمه إتلتيكو مدريد فى "ديربى مدريد"، بثلاثة أهداف لهدف، والذى جمع بينهما أمس الأحد، على ملعب "سيفيتاس متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن أنشيلوتي كان واضحا جدا في كلماته لبيريز، حيث قال: "رئيسي.. هذه غلطتي، أشعر بألم جماهير ريال مدريد".

وأكدت الصحيفة فى تقريرها، أن بيريز كان غاضبا، مثل كل جماهير الفريق، لكنه شجع أنشيلوتي على مواصلة العمل، لنسيان هذه الهزيمة في أقرب وقت ممكن.

وكان اعتذار أنشيلوتي لبيريز عن الهزيمة، لأن الطريقة التي تلقى بها الفريق الأهداف الثلاثة، جاءت متشابهة ونتيجة أخطاء كان يمكن تجنبها.

وأوقفت تلك الهزيمة زحف يال مدريد نحو قمة الليجا، وتوقف رصيد الريال عند 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف برشلونة "المتصدر" وجيرونا "الوصيف"، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.