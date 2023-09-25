"النقل الدولي": محطة تحيا مصر بسفاجا تخدم أنشطة المثلث الذهبي وأعمال التصدير والاستيراد

قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، والتي بلغت نسبة تنفيذها 7، % ويقوم بتفيذها تحالف شركات وطنية مصرية وأجنبية، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والدولي في مشروعات النقل.

وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية اليوم، أن أعمال إنشاء أرصفة المحطة التي يبلغ إجمالي أطوالها 1100 متر طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17متر، يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، مشيرا إلى أن المحطة تتمتع بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح بتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلي وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

وأوضح السمدوني، أن أهمية المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية، تأتي من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار، وحيث من المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.

وأشار إلى أن المحطة، تسهم في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، حيث تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم في خدمة جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد، والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد، وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع، من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، بما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق، خاصة في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي.

وأوضح السمدوني، أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، ومشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر، وستساهم في خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع، مشيرا إلى أن ميناء سفاجا سيصبح ميناء عالميا.