وزيرة التعاون الدولي: نفذنا مشروعات كثيرة مع البنك الآسيوي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ البنك الآسيوي للبنية التحتية أُنشئ عام 2015، وجاءت فكرته ليكون بديلًا عن البنك الدولي، وكانت مصر من بين الدول التي ساهمت في البنك منذ البداية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز» على هامش انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنّ وزارة التعاون الدولي هي محفظة مصر التنموية، حيث نتنفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية على المشروعات والتمويلات الميسرة الموجودة.

وتابعت: «البنك كان له دور في المشروعات القومية، ومشروعات أخرى لتحفيز القطاع الخاص، ومشروعات النقل المستدام وغيرها، ونستطيع العمل مع أكثر من شريك تنمية في مشروع واحد، ما يعد نقطة قوة وجذب كبيرة جدًا لنا».

وأوضحت أنّ الفترة المقبلة سيكون لدينا مشروعات كثيرة مع البنك، ونحن مهتمون بالمنصة الوطنية «نوفي» إضافة إلى تمويل بعض المشروعات في منصة «نوفي» المتعلقة بالطاقة والمياه، وخلال الفترة المقبلة سنجد جميع الشركاء وبنوك التمويل الدولية تمنح تمويلات ميسرة.