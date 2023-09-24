ضحي بروحه لأجل الوطن.. أحد شيوخ سيناء: نقبل بيادة الجندي المصري

وجّه الشيخ محمد أبو هاني أحد شيوخ قرية الخروبة، التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية لدورها في تطهير شمال سيناء من الإرهاب.

وقال محمد أبو هاني خلال لقائه عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من شمال سيناء، «لم نشعر بالأعياد أو الاحتفالات أو المناسبات إلا بعد تطهير سيناء من الإرهاب، وظلت القوات المسلحة لأكثر من 3 أشهر لإزالة الألغام من البلاد.

وتابع أحد شيوخ قرية الخروبة: «أقبل بيادة الجندي المصري الذي ضحى بروحه من أجل الحفاظ على كرامة الوطن، حتى دارت عجلة التنمية مرة أخرى في أرض الفيروز».

واختتم محمد أبو هاني بالإشارة إلى أن الزراعة في شمال سيناء سوف تغطي احتياجات كل الأهالي بالإضافة إلى مدن القناة وذلك بفضل جهود الدولة وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لاستصلاح الأراضي.

