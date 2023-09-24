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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ما سبوش حاجة إلا دمروها.. «الخروبة» أكثر قرية سيناوية تعرضًا للإرهاب

اللواء محمد عبدالفضيل
اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء
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قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن قرية الخروبة من أكثر القرى في الشيخ زويد تعرضا للإرهاب، مبينا أنه تم تطهيرها من الإرهاب.

أضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه تم بناء الوحدة الصحية الجديدة في الخروبة بعد تدميرها من الإرهاب، قائلا:"الإرهاب لم يترك شيئا إلا وكان يسعى لتدميره".

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع كفاءة مدرستين بقرية الخروبة بالشيخ زويد، مشددا على أن القرى مستعدة للعام الدراسي الجديد بعد توفير كافة الاحتياجات.
كما أكد أنه تم رفع كفاءة عدد من المنازل بعد تضررها من الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم توفير كل احتياجات طب الأسرة في الوحدة الصحية بقرية الخروبة.

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اللواء محمد عبدالفضيل شوشة قرية الخروبة الارهاب
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