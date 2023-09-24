ما سبوش حاجة إلا دمروها.. «الخروبة» أكثر قرية سيناوية تعرضًا للإرهاب

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن قرية الخروبة من أكثر القرى في الشيخ زويد تعرضا للإرهاب، مبينا أنه تم تطهيرها من الإرهاب.

أضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه تم بناء الوحدة الصحية الجديدة في الخروبة بعد تدميرها من الإرهاب، قائلا:"الإرهاب لم يترك شيئا إلا وكان يسعى لتدميره".

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع كفاءة مدرستين بقرية الخروبة بالشيخ زويد، مشددا على أن القرى مستعدة للعام الدراسي الجديد بعد توفير كافة الاحتياجات.

كما أكد أنه تم رفع كفاءة عدد من المنازل بعد تضررها من الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم توفير كل احتياجات طب الأسرة في الوحدة الصحية بقرية الخروبة.