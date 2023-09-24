برلمانية: مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين منذ عام 1956

ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والذي يزور مصر حاليا في زيارة تستغرق عده أيام ، لافته إلي أن تلك الزيارة تعكس أهمية المكانه التي تحتلها العلاقات المصرية – الصينيىة علي المستوي السياسي والدبلوماسي والبرلماني والزخم لتنميتهما وخاصة في السنوات العشرة الاخيرة.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها اليوم الأحد، إن مصر، هي أول دولة عربية - إفريقية تقيم علاقات دبلوماسية وبرلمانية وتعاون استراتيجي مع دولة الصين الصديقة، منذ عام 1956، ما يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية المصرية -الصينية، والتي تشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية على مختلف المستويات سواء السياسية والصناعية والتجارية والاقتصادية والثقافية، المتبادلة في ظل رؤية الزعيمين السيسي، وشي جين بينغ، مؤكدة علي توافق الرؤي والأهداف بين البلدين وتبني كل منهما لنفس الخطوط العريضة في السياسية الخارجية قد عزز من قدرة الجانبين على توطيد أواصر التعاون فيما بينهما، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمه بين البلدين الصديقين عام 2014.

وأعربت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عن رؤية الدولة المصرية الايجابية في عهد الرئيس السيسي، لما شهدته الدولة الصينية من تطور تنموي وتكنولوجي وصناعي ملحوظ ، لافته الي أن الدولة الصديقة طرحت في السنوات الأخيرة عددا من المبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير وتحديث النظام العالمي، من خلال عددت مبادرات منها "الحزام والطريق"، "الحضارة العالمية"، "الأمن العالمية"، "التنمية العالمية"، مؤكدة أن الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون مع مصر في كافة المجالات والتي من شأنها أن تفضي في النهاية إلى بناء مجتمع المصير المشترك بهدف تحقيق الرفاهية للشعبين الصديقين.

وكشفت نائبة أسوان عن تفاصيل زيارة الوفد الصيني لمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، على رأس وفد برلماني قائله: "إن الوفد فور وصوله مطار أبو سمبل الدولي، كان في استقباله محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ووفد برلماني وعدد من قيادات المحافظة، حيث استمتع الوفد لأنغام الأغاني التراثية الأسوانية والنوبية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، التي قدمت عروضها وفقراتها الفنية والفلكلورية المتنوعة، ثم تفقد الضيف معبدي رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية"، مشيرة إلي أن الوفد الصيني أعرب عن انبهاره الشديد بعظمة وعراقة الحضارة المصرية، والتاريخ الذي تجسده هذه الأثار الخالدة في محافظة أسوان.