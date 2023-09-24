رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل تحديث أسطول الصيد المصري.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك اهتماما بتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري من قبل القيادة السياسية، لافتا إلى أن مشروع تحديث أسطول الصيد المصري يتم ببناء 24 مركب صيد.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هيئة قناة السويس هيئة عالمية لابد من أن تمتلك القدرات، لافتا إلى أنه يتم الإعداد لعدد من المشروعات خاصة بالمجرى الملاحي سيتم عرضها على الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن العمل الآن في قناة السويس هو مرور أكبر مسافة غطس في العالم وهي 18.5 متر.

ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل جاد في مارينا اليخوت في 3 محافظات وهي (السويس - بورسعيد - الإسماعيلية)، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يضع تلك المدن على الخريطة السياحية.

كما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تطوير مارينا الإسماعيلية ومارينا بورسعيد والسويس، يأتي ضمن تنفيذ استراتيجية طموحة لاستمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

