صلاح يقود ليفربول للفوز على ويستهام والانفراد بوصافة الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول انتصارا ثمينا على ضيفه ويستهام يونايتد، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق هذا الانتصار، بعدما سجل الهدف الأول للريدز من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 42، تمكن الفريق الضيف من تعديل النتيجة برأسية من لاعبه جارود بوين مستغلا خطأ في تمركز مدافعي ليفربول.

وأضاف الأروجواياني داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله ماك أليستر في الدقيقة 60، قبل أن يختتم الثلاثية البديل البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 80 بعد متابعة لرأسية فان دايك.

الانتصار جعل ليفربول ينفرد بالمركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، بعدما ارتفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما توقف رصيد ويستهام عند 10 نقاط في المركز السابع.

وفي الجولة القادمة بالبريميرليج، سيكون ليفربول على موعد مع لقاء قوي حينما يحل ضيفا على فريق توتنهام في لندن، وذلك يوم السبت المقبل.