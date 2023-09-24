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الأحد 24 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة في العثور على أطفالها بالقليوبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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فى لفتة إنسانية استجابت أجهزة وزارة الداخلية  لاستغاثة سيدة فى العثور على أطفالها بالقليوبية وإعادتهم سالمين.
 يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى ورد بلاغ من وزارة النقل بناءً على إخطار  منظومة شكاوى مجلس الوزراء من (ربة منزل – مقيمة بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بأنها حال تواجدها بمحطة سكك حديد بنها بالقليوبية صحبة (أطفالها ، سن 17 و 13 و 6 ) تمكنوا من إستقلال القطار دونها وطلبت المساعدة فى العثور عليهم.
 على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من العثور عليهم بمحطة سكك حديد القاهرة ، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم .
 وتم تسليمهم إلى والدتهم والتى تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لاستغاثتها وإعادة أطفالهم .  
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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