تراجع طفيف في أسعار الذهب مساء اليوم الأحد

فقد سعر الذهب داخل محلات الصاغة مساء اليوم الأحد جنيه واحد فقط في الجرام الواحد على مستوي الأعيرة المختلفة مقارنة بما كان عليه أمس.

وسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2204 جنيه للبيع و 2210 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2519 جنيه للبيع

ووصل سعر عيار 14 نحو 1469 جنيه للبيع و 1473 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 1889 جنيه للبيع و 1894 جنيه للشراء .

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 78.34 ألف جنيه للبيع و 78.6 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.52 مليون جنيه للبيع و 2.53 مليون جنيه للشراء .

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.632 ألف جنيه للبيع و 17.7 مليون جنيه للشراء.

