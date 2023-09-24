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الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب مساء اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
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فقد سعر الذهب داخل محلات الصاغة مساء اليوم الأحد جنيه واحد فقط في الجرام الواحد على مستوي الأعيرة المختلفة مقارنة بما كان عليه أمس.
وسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2204 جنيه للبيع و 2210 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2519 جنيه للبيع 
ووصل سعر عيار 14 نحو 1469 جنيه للبيع و 1473 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 1889 جنيه للبيع  و 1894 جنيه للشراء .
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 78.34 ألف جنيه للبيع و 78.6 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.52 مليون جنيه للبيع و 2.53 مليون جنيه للشراء .
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.632 ألف جنيه للبيع و 17.7 مليون جنيه للشراء.
 

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