صلاح يسجل.. وستهام يتعادل مع ليفربول فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة المقامة الآن بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، الذى يستضيف نظيره وست هام يوناتيد، بهدف لكل فريق، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

أحرز هدف الشوط الأول لصالح ليفربول، الفرعون المصرى محمد صلاح فى الدقيقة الـ 16، من ضربة جزاء، بينما جاء هدف التعديل فى الدقيقة الـ 42 عن طريق جارود بوين لصالح وست هام.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، واستغل كل فريق سيطرته على الكرة بتسجيلهم هدف.

ودخل فريق ليفربول اللقاء وفى جعبته 13 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز السادس برصيد 10 نقاط.





