طلاب برامج الفن والتصميم بالجامعة اليابانية يدعمون الأطفال مرضي السرطان وأصحاب الهمم

قام وفد من اساتذة وطلاب برامج الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة نادي روتاري الإسكندرية نورث وبالتنسيق مع مستشفى أيادي المستقبل ٤٠٤٠ فى عمل يوم للترويح عن الأطفال مرضى السرطان تحت شعار "kids of hope "

أوضح الدكتور. أحمد رموزي، مدير برامج الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية أن الهدف من تنظيم هذا الحدث هو الترويح عن مرضى السرطان وأصحاب الهمم حيث قام وفد برامج التصميم بإهداء الأطفال والنادي بالأدوات اللازمة للرسم والتلوين والتشكيل.

أضاف ان وفد الجامعة اليابانية شارك ايضا الاطفال في أنشطة اخري من فقرات ترفيهية وتشجيعية، من مسرح عرائس ومهرج والساحر.