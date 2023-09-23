شكري: مصر تتطلع بعضويتها لـ"بريكس" للتعبير عن مصالح 30% من الاقتصاد العالمي

قال الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى العالم.

وأضاف شكري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتة فضائية "القاهرة الأخبارية"، أن السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اعتراف بحقوق كثر من الدول والشعوب والمجتمعات.

وأشار إلى أن مصر ودول إفريقيا تتمسك بميثاق سرت بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على قارة إفريقيا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن فضلاً عن الحصول علي موقعين دائمين بكافة الصلاحيات.

وأكد أن مصر عززت العمل المشترك بين الدول النامية وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها، موضحاً أن مصر تتطلع من خلال عضويتها الجديدة في تجمع “بريكس” للتعبير عن مصالح وطموحات 30% من الاقتصاد العالمي بين دول الجنوب ذات الثروة البشرية الهائلة.

وأوضح أننا في حاجة ملحة وماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية الملحة للشعوب.