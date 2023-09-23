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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر تضطلع بتعزيز الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي

شكري وزير الخارجية
شكري وزير الخارجية
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أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الأزمة الأوكرانية إثبات أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخرين، وأن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.

وأوضح شكري خلال كلمته بالجمعية العامة جلسة الأمم المتحدة، عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي والمشاركة في المبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية  سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع شكري: «كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الصعيد العالمي وكانت القمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث لحقوق وطموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات».

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