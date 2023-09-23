تتشابه مع الإنفلونزا.. احذري مضاعفات ضربات الشمس عند الأطفال

تحدث ضربة الشمس عند الأطفال عندما يكون الجسم غير قادر على تنظيم درجة حرارته بفاعلية عند التعرض لأشعة الشمس الحارة مباشرة، فالأطفال أكثر عرضة لضربة الشمس من البالغين بسبب تكيفهم البطيء مع التغيرات في البيئة وميلهم لتوليد حرارة أكثر أثناء النشاط البدني، وتكمن خطورة ضربة الشمس في عدم معرفة الآباء لأعراضها مما يعطي فرصة أكبر لحدوث مضاعفات تصل إلى الجفاف وقد تتضاعف لتصل للموت،

تقدم «البوابة نيوز» أهم أعراض ضربات الشمس للاطفال للوقاية من المضاعفات

تتشابه أعراض ضربات الشمس مع أعراض أدوار الإنفلونزا الموسمية، ولذلك يقع العديد من الأمهات في فخ المسكنات، وبالتالي عدم الإلمام بالمرض الحقيقي فتتضاعف الأعراض لتصل لمراحل متقدمة يصعب علاجها دون آثار سلبية على صحة الطفل، وتتمثل تلك الأعراض في:

1- ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 40 درجة مئوية.

2- جلد جاف وساخن ومحمر.

3- تنفس سريع وضربات قلب سريعة.

4- صداع عند الأطفال .

5- دوار أو ارتباك.

6- غثيان وقيء.

7- فقدان الوعي أو نوبات تشنج.

كما يمكن أن تكون لضربة الشمس عواقب خطيرة إذا لم يتم علاجها على الفور، وتتضمن المخاطر والمضاعفات المرتبطة بضربة الشمس عند الأطفال.

الجفاف

يمكن للأطفال أن يصلوا للجفاف بسرعة أكبر من البالغين، خصوصًا عند تعرضهم لدرجات حرارة عالية وهذا ما يضعهم في خطر.

مشكلات عصبية

يمكن للضربة الشمس أن تؤثر على الجهاز العصبي المركزي للطفل، مما يؤدي إلى الارتباك، والاضطراب، والدوار، أو حتى النوبات. في الحالات الشديدة، يمكن أن تتسبب في فقدان الوعي والغيبوبة.

تلف الأعضاء الحيوية

يمكن أن يؤدي التعرض المطول لدرجات حرارة جسم مرتفعة إلى تلف الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الدماغ والقلب والكلى والكبد.



صعوبة التنفس

يمكن للأطفال أن يواجهوا صعوبة في التنفس أثناء حدوث ضربة الشمس بسبب الضغط الذي يتعرضون له.ويمكن أن يؤدي هذا إلى التنفس السريع فيحتاج الطفل تدخل عاجل.

مشكلات القلب والأوعية الدموية

يمكن لضربة الشمس أن تضغط على نظام القلب والأوعية الدموية للطفل، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، واضطرابات غير منتظمة في دقات القلب.



تشنجات الحرارة

قد يعاني الأطفال من تشنجات عضلية مؤلمة نتيجة التوتر الحراري على أجسامهم.

حروق الشمس الشديدة

يمكن أن يسبب التعرض المطول للشمس حروقًا شديدة للغاية في الأطفال، والتي يمكن أن تكون مؤلمة وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى في الجلد.



الوفاة

في الحالات الشديدة، يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة للأطفال إذا لم يتم معالجتها بسرعة، لذا من الضروري التعرف على علامات وأعراض ضربة الشمس وطلب المساعدة الطبية فورًا