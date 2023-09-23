موسم دخول المدارس.. نصائح لتهيئة الأطفال لاستقبال العام الدراسي الجديد

يترقب الآباء والأمهات لرؤية صغارهم يكبرون يومًا بعد يوم، وتراهم يذهبون بكل شغف للتجهيز لأول يوم دراسي، فتارة يشترون زيًا مدرسيا وتارة أخري يفاضلون بين الأشكال العديدة للمستلزمات والمدرسية وحافظات الطعام والمياه، فهذا اليوم الذي يتطلعون إليه منذ نعومة أنامل صغارهم، فيقومون بالبدء بشغف وحب نحو خطوات مستقبلهم الأولي، وتقدم لكم "البوابة نيوز" أبرز النصائح للوالدين لتهيئة الطفل نفسيًا وبدنيًا وذهنيًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

تغيير مواعيد النوم

الخطوة الأهم والأبرز للطفل هو تهيئة جسده لمواعيد النوم الملائمة للمدرسة، فقبل بداية الدراسية بأسبوعين على الأقل، ينبغي عليك تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ لطفلك، حتى يعتاد على المواعيد المناسبة للدراسة، ولا يصاب بمزاج سئ أول يوم مدرسة بسبب قلة النوم.

اختيار أدوات المدرسة

اسمحي لطفلك باختيار أدوات ولوازم المدرسة الخاصة بيه، لإثارة حماسه لبدء الدراسة والاندماج في الأحداث الدراسية.

زيارة المدرسة

عليك باصطحاب طفلك لزيارة المدرسة معك عند القيام بأي أمور إدارية قبل الدراسة حتى يألف المكان الجديد ويتأهل للتعامل معه ولا يصاب بالرهبة أول يوم.

التحدث عن الإيجابيات

تحدثي معه عن الخبرات الإيجابية التي تنتظره عند المرور بتجربة المدرسة، والمعلومات والتجارب التي يحصل عليها عند الاشتراك في الأنشطة المدرسية، وبالطبع فرص الصداقات الجديدة التي يستطيع أن يكتسبها.

الاهتمام بصحته

لا تنسي تحضير أدوات النظافة الشخصية التي سيقوم باستخدامها في المدرسة، مثل الفرشاة والمعجون، المناديل الورقية، غسول اليد.

قراءة الكتب

بما أن التخيل شئ أساسي عند الأطفال، فقراءة الكتب وحكي القصص هتساعدك أنك ترسمي ليهم صورة تخيلية ممتعة وجذابة عن المدرسة وخاصة أول يوم.

اذهبي معه للمدرسة في أول يوم

احرصي على توصيل طفلك بنفسك هذا اليوم، حيث وجود يعد داعم معنوي قوي له، فهو سيشعر بالاطمئنان في وجودك وستقل مشاعر القلق والتوتر.

تهيئة المنزل للدراسة

تحديد مكان للمذاكرة في المنزل خطوة مهمة لا تغفلي عنها، واتركي طفلك يجهز المكتب بنفسه ويختار الأدوات المكتبية التي سيحتاجها عند الحفظ والمذاكرة.

الاستماع للطفل وفهم مشاعره

استمع لمشاعر طفلك بخصوص قلقه من السنة الدراسية الجديدة، وعليك تقديرها مهما كانت بسيطة بالنسبة لك، فهي تعني له الكثير.

ساعديه على اكتساب الأصدقاء

إذا كان هناك أحد الجيران أو الأصدقاء لديه طفل في نفس المدرسة سيكون من الجيد الذهاب إلى المدرسة سوياً، حتى يكتسب طفلك زميل بنفس العمر، مما يساعده في تقليل التوتر.