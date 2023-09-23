حماة الوطن يكشف أسباب دعمه للرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

كشف النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، تفاصيل تنظيم الحزب مؤتمرات جماهيرية لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.



وقال نصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحزب يبدأ مؤتمرا جماهيريا بسوهاج في السابعة مساء بحضور حوالي 5000 من كوادر الحزب.

ولفت إلى أن حماة الوطن أول حزب سياسي أصدر بيان لدعم إعادة ترشح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة وكان هذا إيمانا من أعضاء الحزب في المراكز والمحافظات بأهمية ترشح الرئيس من أجل استكمال مسيرة التنمية التي نقف الآن في منتصف طريقها.



وأوضح نصير أنه منذ بداية شهر سبتمبر تم المرور على عدد من المحافظات لدعم ترشح الرئيس السيسي وبدأت المؤتمرات الجماهيرية في الإسكندرية بحضور نحو 5 آلاف من كوادر الحزب.



وشدد على أن الجميع داخل الحزب مجتمع على دعم وترشيح الرئيس السيسي وهذا إيمان من القواعد الحزبية المنتشرة في كل ربوع مصر وذلك للحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه واستكمال مسيرة التنمية .

واختتم الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن كل المقرات الحزبية لـ حماة الوطن والبالغة 2000 مقر على مستوى الجمهورية جاهزة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.



