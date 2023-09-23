الدوري الإنجليزي.. قطار مانشستر سيتي يدهس نوتنجهام

حقق مانشستر سيتي فوزًا جديدًا في الدوري الإنجليزي، على حساب نوتنجهام فورست، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة، وسجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة من رودري إلى كايل ووكر، الذي قام بتمريرها لفيل فودين، الذي سددها بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة 14، أحرز اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني لفريقه، بعد تقديم عرضية رائعة من الوافد الجديد ماتيوس نونيز، سددها هالاند برأسه بسهولة في مرمى الحارس.

في بداية الشوط الثاني، تعرض لاعب وسط مانشستر سيتي، رودري، للطرد بعد تدخله العنيف مع لاعب نوتينجهام مورجان جيبس وايت، وعلى الرغم من محاولات نوتنجهام لتقليص الفارق، إلا أن الحارس إيدرسون نجح في التصدي لمحاولة أنتوني إيلانجا في الوقت بدل الضائع.

بهذا الانتصار، يتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة كاملة، بينما تجمد رصيد نوتنجهام عند النقطة السابعة في المركز العاشر.